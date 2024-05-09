Berat sürprizi

Yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray, 18-21 yaş aralığını Türkiye'de geçirmiş oyuncular üstünde tarama yapmaya devam ediyor. Süper Lig ekibi Alanyaspor'da parlayan Oğuz Aydın'ı listesine ekleyen Cimbom'un bonservisi Al Ittifak'ta olan ve Trabzonspor'da kiralık forma giyen Berat Özdemir'i de gündemine aldığı öğrenildi. Aslan'ın Suudi ekibinden yıllık 1 milyon dolar kazanan Özdemir için sezon sonunda hamle yapmayı düşündüğü belirlendi. Yönetimin de sıcak baktığı 25 yaşındaki orta saha, bu sezon Trabzonspor'dalarda 35 maça çıktı. 1 gol, 1 de asist üreten Berat Özdemir'in Al Ittifak ile kontratı ise 2025 yılı itibarıyla sona erecek.

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