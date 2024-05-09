Aşırı ürkütücü!

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, yasal sürecin ardından Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının nadir görülen bir yan etkiye neden olabileceğini kabul etti. Aşıyı gönüllü olarak piyasadan çekme kararı verdi. Ardından aşının artık Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından kullanılamayacağı belirtildi.

AstraZeneca, aşının artık üretilmediğini ve yerini yeni varyantlarla mücadele eden güncellenmiş aşıların aldığını söyledi. Vaxzevria isimli aşı, kan pıhtılaşmasına ve düşük kan trombosit sayısına neden olan çok nadir bir yan etki nedeniyle son aylarda yoğun bir incelemeye tabi tutulmuştu. Şirket, İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu yasal bir belgede aşısının "çok nadir durumlarda Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome'a (TTS) neden olabileceğini" kabul etmişti.



TTS NEDİR?

Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS), kan pıhtılaşma yaratan ve aynı zamanda trombosit sayısının düştüğü bir rahatsızlıktır. Bu pıhtılar, genellikle vücudun çeşitli bölgelerinde, özellikle beyin, karın veya bacaklardaki büyük damarlarda oluşabilir. TTS'nin belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, görme problemleri, bacak veya kollarda ağrı ve şişlik, karın ağrısı, nefes darlığı ve kanama bulunuyor.