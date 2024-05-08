EURO 2024 sonrası karar vereceğiz

Galatasaray'ın sezon başında 22,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli oyuncusunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vigorelli, "Bugün sadece sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Premier Lig, Zaniolo için harika bir deneyimdi ancak Aston Villa'dan ayrılsa dahi kariyerine burada devam edemeyeceği anlamına gelmiyor. Sezon sonuna ve önümüzdeki Avrupa Şampiyonasına odaklanalım, sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki İtalyan 10 numaranın bu sezon 39 maçta 3 golü bulunuyor.

İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Nicolo Zaniolo'ya Napoli, Fiorentina ve Juventus'tan teklifler olduğu ve Aston Villa'dan ayrılması halinde İtalya'ya dönebileceği de belirtiliyor.