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EURO 2024 sonrası karar vereceğiz

Galatasaraylı Zaniolo’nun menajeri oyuncusunun durumuyla ilgili, “Avrupa Şampiyonasına odaklanalım, sonra göreceğiz” açıklamasını yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
EURO 2024 sonrası karar vereceğiz

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Galatasaray'ın sezon başında 22,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli oyuncusunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vigorelli, "Bugün sadece sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Premier Lig, Zaniolo için harika bir deneyimdi ancak Aston Villa'dan ayrılsa dahi kariyerine burada devam edemeyeceği anlamına gelmiyor. Sezon sonuna ve önümüzdeki Avrupa Şampiyonasına odaklanalım, sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki İtalyan 10 numaranın bu sezon 39 maçta 3 golü bulunuyor.

İTALYA'YA DÖNEBİLİR
Nicolo Zaniolo'ya Napoli, Fiorentina ve Juventus'tan teklifler olduğu ve Aston Villa'dan ayrılması halinde İtalya'ya dönebileceği de belirtiliyor.

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