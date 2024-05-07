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Süper Lig'in Hakim'i

Sakatlık sorunları nedeniyle 21 maçta oynayabilen Hakim Ziyech 8 gol, 4 asist üretti. 12 gole etki eden Faslı yıldız, G.Saray’da 146 dakikada bir skora katkı yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
Süper Lig’in Hakim’i

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Galatasaray'da son haftalardaki başarılı performansıyla alkış alan Hakim Ziyech, formuyla taraftarların da yüzünü güldürdü. Son olarak ligde 6-1 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasında 2 gol üreten Faslı yıldız, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 21 maçta şans bulmasına karşın, takımına önemli bir katkıda bulunmasıyla dikkatleri üstüne çekiyor.

Şu ana kadar Sarı-Kırmızılı forma ile 8 gol atan ve 4 de asist yapan Ziyech, 12 gole direkt etki ederek parmak ısırttı. 146 dakikada bir skora katkı yapan ve teknik direktör Okan Buruk'un da gelecek sezon takımda kalacağını duyurduğu yıldız oyuncu, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. "Hikaye olmadan zafer olmaz" ifadelerini kullanan Hakim Ziyech'in yaptığı bu paylaşıma Galatasaray taraftarları da yoğun ilgi gösterdi ve söz konusu paylaşım büyük beğeni topladı.

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