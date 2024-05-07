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Mbappe ile Bolt yarışacak

PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe, efsane atlet Usain Bolt’un 100 metrede yarış teklifini kabul etti. Mbappe, “Aslında hiç şansım yok” açıklaması yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
Mbappe ile Bolt yarışacak

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Kendi adına 8 olimpiyat altın madalyası bulunan, atletizm efsanesi Usain Bolt, geçtiğimiz günlerde Paris Saint Germain'de forma giyen Fransız golcü Kylian Mbappe'ye kendisiyle yarışma teklifi yapmıştı.

Gelecek sezon Real Madrid'de olmasına kesin gözüyle bakılan Mbappe ise kendi akfının düzenlediği etkinlikte Bolt'a cevap verdi. Mbappe, Bolt ile yarışmayı kabul ederek, "Aslında hiç şansım yok. Ben de öyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi efsanevi sprinter Bolt 100 metrede 9.58 saniyelik rekoru elinde bulundururken, Kylian Mbappe ise 100 metreyi 10,9 saniyede koşabiliyor.

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