Konya’da 2 puan bırakan Fenerbahçe’de taraftarlar faturayı İsmail Kartal ve Ali Koç’a kesti

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakınca, lider Galatasaray ile aradaki fark 6 puana çıktı. Bitime 3 maç kala şampiyonluk şansı mucizelere kalan Sarı-Lacivertli camiada tepkiler Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör İsmail Kartal'a yöneldi. Taraftarlar sosyal medyadan iki isme adeta öfke kustu ve derhal istifa etmeleri gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

DÜŞ ARTIK YAKAMIZDAN

Taraftarlar başkanlıktan 6. senesine giren Başkan Ali Koç'a yazın yapılacak başkanlık seçiminde aday olmaması yönünde çağrıda bulundu. Taraftarlar, "Düş artık yakamızdan Ali Koç", "Başarılı olamıyorsun, sürekli bahanelere sığınıyorsun, bıktık artık" yorumlarını yaptı. Sarı- Lacivertli teknik adam Kartal ile başkan Ali Koç'un ne yönde reaksiyon vereceği merakla bekleniyor. Fenerbahçe 10 sezondur Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamıyor.

TRİBÜNLER ISLIKLADI

Fenerbahçeli futbolcular, kendilerini desteklemek için İstanbul'dan 30 otobüsle Konya'ya gelen taraftarlarını kahretti. Maç sonunda oyuncular tribüne giderek kendilerini destekleyen taraftarları alkışlarken, tribünlerden futbolculara yoğun ıslıklı tepki geldi. Bazı Fenerbahçeli taraftarların sinir krizi geçirdiği ve gözyaşlarını tutamadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada da taraftarlar, futbolculara, teknik heyete ve yönetime tepki gösterdi.