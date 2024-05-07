10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, Konya’ya takıldı! Yarışta çok ağır bir yara aldı

Fenerbahçe Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Lider G.Saray ile puan farkı 6'ya çıktı. 44'te Ferdi ceza sahasına girdi ve yakın köşeye şutunu çekti. Kaleci Slowik'in zorlukla çıkardığı top Mert Hakan'ın önüne düştü. Tecrübeli kalecinin yakın mesafeden kafa vuruşu üstten auta çıktı. 63'te Ferdi'nin ortasında ceza sahası içinde boş kalan Dzeko'nun vuruşunu Slowik kornere çeldi.

70'te Tadic'in ortasında Dzeko'nun kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 76'da Dzeko'nun kafayla aşırttığı topa kale önünde Batshuayi kafayla dokundu. Top az farkla auta gitti. 90'da Ndao'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe, Konya'da 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

İLK KEZ GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig tarihinde ilk kez Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç golsüz sona erdi. İki takım arasındaki 46. maçta taraflar gol atmayı başaramadı. Edin Dzeko maçın ardından işte böyle üzüntü yaşadı.