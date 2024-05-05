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Villa'nın gözü Muci'de

Aston Villa’nın, Beşiktaş’a gelmeden önce de ilgi gösterdiği Muci’yi izlemeye devam ettiği ve sezon sonunda Beşiktaş’a teklifte bulunacağı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Villa’nın gözü Muci’de

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Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon Euro karşılığında 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut 10 numara Ernest Muci ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın Polonya ekibinde oynarken de transfer etmeye çalıştığı 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar takibe aldığı ve sezon sonunda Siyah-Beayazlılar'a resmi teklifte bulunabileceği öğrenildi.

UNAI EMERY ONAY VERDİ
İngiliz ekibinin İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery'nin de Arnavut yıldızın transferine onay verdiği belirtiliyor. 10 numaranın dışında kanatlarda da forma giyebilen genç yıldızın Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 3 golü bulunuyor. Muci'nin kontratı 2027'de bitecek.

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