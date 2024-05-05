Napoli’den Mertens’e kanca

Cimbom'da kontratı bitecek isimlerden Dries Mertens, üstün performansıyla öne çıkmayı başardı. Aslan, 47 maçta 6 gol, 13 asist üreten 36 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezon da yola devam etmek istiyor.

NAPOLI ONU İSTİYOR

Ancak İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'nin de 9 yıl formasını giyen eski yıldızı Mertens'e teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı orta saha oyuncusunun henüz ailesiyle birlikte net bir karar vermediği belirlendi. İtalya'dan gelen haberlere göre ise Mertens'in, unutulmaz bir dönem geçirdiği Napoli'den teklif alması halinde bu öneriye hayır diyemeyeceği ifade edildi. Mertens, Galatasaray'da 80 maçta 16 gol, 20 asist üretti. Deneyimli isim, taraftarların da sevdiği oyunculardan biri durumunda.



SİVAS MAÇINDA BELİRSİZLİK

Hafta içinde yapılan şut çalışmasında sakatlanan Dries Mertens'in Sivasspor ile bugün oynanacak karşılaşmada oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Dizinden problem yaşayan yıldız ismin durumunu yakından takip eden sağlık ekibinin, Mertens'i bu maça yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Mertens geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle 3 maç kaçırmıştı.