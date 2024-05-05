Lider puan rekoru için sahada

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Rams Park'ta 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 93 puanla lider olan Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor maçından puan alması halinde, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama (93) rekorunu da kırmış olacak. Durumu belirsiz olan Mertens'in dışında G.Saray, sahaya tam kadro çıkacak. Bülent Uygun yönetiminde Avrupa hedefini kovalayan Sivas'ta da sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rej Manaj'ın oynaması bekleniyor.

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