La Liga’da şampiyon Arda’lı Real Madrid

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup etti ve Barcelona, deplasmanda Girona'ya 4-2 kaybedince Los Galacticos şampiyon oldu. Real'in gollerini Brahim Diaz, Bellingham ve Joselu attı. Arda Güler, ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının önüne ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen hafta ligdeki Real Sociedad maçından sonra ikinci kez ilk 11'de oynayan Arda, 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. 19'luk yıldız, sahada kaldığı sürede ilk yarıda rakibine attığı çalım ve rakip ceza sahası önünde Modric'e verdiği topuk pasıyla Bernabeu'yu dolduran 72 bin 654 taraftardan alkış aldı.

Real Madrid, İspanya Ligi'nde 36. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Eflatun- Beyazlılar, en son 2021- 2022'de şampiyon olmuştu. Böyle Arda Güler de ilk senesinde şampiyonluk apoletini omzuna taktı.