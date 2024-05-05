’İş’rail panikte

Türkiye, Tel Aviv ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı. İsrail medyası, kararın ülkedeki birçok sektörü olumsuz etkileyeceğini özellikle de sanayiye ağır zararlar verebileceğini yazdı. İsrail'in Ynet gazetesi ambargo haberini "Tüm ticaretin durdurulması, Türkiye'den yılda yaklaşık 5 milyar dolar tutarında ham madde ve mal ithalatı yapılıyor. Bunun durması İsrail'de sanayi ve ticarete ciddi zarar verecetir" diye anlattı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "Erdoğan araçları kırıyor ve İsrail'e ihracat ve ithalat için limanları engelliyor" ifedelerini kullandı.

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