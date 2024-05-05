CHP lideri Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini Kılıçdaroğlu’na anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'deki akşam yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yürütülen müzakerelere tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na serzenişini dile getiren Özel'in, "siyasette yumuşama sürecine daha fazla engel çıkarılmaması" yönünde bir konuşma yaptığı bildirildi.

BÜYÜK BİR KAZANIM

Görüşmede siyasi gündemdeki tüm başlıkların ele alındığı kaydedildi. Özgür Özel'in Erdoğan ile müzakere sürecinin hem CHP hem de Türk demokrasisi açısından kazanım olduğunu vurguladığı öğrenildi. Erdoğan ile görüşmesinden kısa süre önce Özgür Özel'in tutumunu sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, "müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini" dile getirmişti.