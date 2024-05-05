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Bu hafta borsa kazandırdı

Yatırımcılar için bu hafta Borsa haftası oldu. Altın ve döviz düşerken borsada endeks yükselerek kazanç yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Bu hafta borsa kazandırdı

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Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.286,57 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,18 ile Sasa Polyester oldu.

Sasa Polyester'i, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,43 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,04 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 2,96 ile Reeder Teknoloji ve 2,63 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 103 milyon lirayla Koç Holding, 448 milyar 500 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 581 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,13 kayıpla 2.384 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,98 düşüşle 15 bin 877 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,31 azalışla 32,3450 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,31 yükselişle 34,8410 lira oldu.

4 YENİ ENDEKS GELİYOR
Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik temalı endeksler oluşturuldu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul tarafından 2014 yılından beri Borsamızda işlem gören paylardan oluşan sürdürülebilirlik endeksleri hesaplanmaktadır. Borsa İstanbul olarak sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için de endeksler oluşturulmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Borsa İstanbul tarafından "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip eurobondlar ile "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan eurobondların USD bazlı ve TL bazlı getirilerini yansıtmak amacıyla 13.05.2024 tarihinden itibaren toplam 4 yeni endeks hesaplanmasına karar verilmiştir" denildi.

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