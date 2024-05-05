Boupendza’ya boksör dayağı

Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza büyük bir talihsizlik yaşadı. 27 yaşındaki futbolcunun gece kulübü çıkışında kavgaya karıştığı ve çenesinin kırıldığı açıklandı. Kulübü Cincinnati'den yapılan açıklamada Boupendza'nın saha dışı bir olayda sakatlandığı ve bir süre takımdan uzak kalacağı ifade edildi.

Çene kırığı sebebiyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Boupendza'nın karıştığı kavganın polis raporu ortaya çıktı. The Athletic'in haberine göre; Boupendza'ya yumruk atan kişinin ABD'li profesyonel boksör Quashawn Toler olduğu ortaya çıktı. Hatayspor formasıyla 20202/21 sezonunda harika bir performans sergileyen Aaron Boupendza, sezon sonunda 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu. 2022 yazında Al- Arabi'den 7 milyon Euro karşılığında Al Shabab'a imza atan Boupendza, 2023 yazında ise 6.5 milyon Euro'ya MLS ekibi Cincinnati'ye gitmişti.



Hatayspor'da gösterdiği performans sonrası Süper Lig devlerinin de transfer listesine giren Boupendza, kariyerini Cincinnati'de sürdürüyor. Gabonlu yıldız, 2020-2021 sezonunda Hatayspor forması ile ligde 22 gol atarak krallık ünvanı aldı. Profesyonel boksör olan Toler, kariyerinde 19 maçın 17'sini kazandı.