PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Boupendza’ya boksör dayağı

Gabonlu yıldız futbolcu, bir gece kulübü çıkışı kavgaya karıştı. Çenesi kırıldı. Boupendza’nın çenesini kıran ABD’li boksör Quashawn Toler çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Boupendza’ya boksör dayağı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza büyük bir talihsizlik yaşadı. 27 yaşındaki futbolcunun gece kulübü çıkışında kavgaya karıştığı ve çenesinin kırıldığı açıklandı. Kulübü Cincinnati'den yapılan açıklamada Boupendza'nın saha dışı bir olayda sakatlandığı ve bir süre takımdan uzak kalacağı ifade edildi.

Çene kırığı sebebiyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Boupendza'nın karıştığı kavganın polis raporu ortaya çıktı. The Athletic'in haberine göre; Boupendza'ya yumruk atan kişinin ABD'li profesyonel boksör Quashawn Toler olduğu ortaya çıktı. Hatayspor formasıyla 20202/21 sezonunda harika bir performans sergileyen Aaron Boupendza, sezon sonunda 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu. 2022 yazında Al- Arabi'den 7 milyon Euro karşılığında Al Shabab'a imza atan Boupendza, 2023 yazında ise 6.5 milyon Euro'ya MLS ekibi Cincinnati'ye gitmişti.

Hatayspor'da gösterdiği performans sonrası Süper Lig devlerinin de transfer listesine giren Boupendza, kariyerini Cincinnati'de sürdürüyor. Gabonlu yıldız, 2020-2021 sezonunda Hatayspor forması ile ligde 22 gol atarak krallık ünvanı aldı. Profesyonel boksör olan Toler, kariyerinde 19 maçın 17'sini kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA