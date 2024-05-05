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12 milyon Euro'luk geri adım: Atletico Madrid Fenerbahçe'ye kiraladığı yıldız oyuncu için dünyaları istedi!

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü’nün bonservisi için Sarı-Lacivertli kulüpten 12 milyon Euro talep etti. F.Bahçe, yıldız oyuncuyu kiralama formülü üzerinde duruyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
12 milyon Euro’luk geri adım: Atletico Madrid Fenerbahçe’ye kiraladığı yıldız oyuncu için dünyaları istedi!

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Fenerbahçe'nin devre arasında Atletico Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği henüz netlik kazanmadı. İspanyol kulübünün, Fenerbahçe'den 12 milyon Euro bonservis istediği öne sürüldü.

31 MİLYON EURO ÖDENDİ
Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı çok bulduğu belirtildi. Fenerbahçe, gelecek sezon için oyuncuyu yeniden kiralama formülünü de devreye sokacak. Öte yandan Atletico Madrid'in, bu sezon Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısından itibaren 8'i ilk 12 olmak üzere 11 maçta 783 dakika forma bulabilen Çağlar Söyüncü'yü Avrupa Şampiyonası'ndaki durumuna göre kadrosunda değerlendirilebileceği belirtildi.

Bu sezon istikrarsız futboluyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, sakatlıklardan dolayı Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı veremedi. Çağlar Söyüncü için şimdiye kadar 31 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 2018 yılında Frebiurg'dan Leicester City'ye 21.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki stoper, 2023 yılında ise Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz olarak transfer oldu.

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