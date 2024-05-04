Yatırımcılar isyan etti

Beşiktaş'ın hisseleri, üst üste 8 gün taban yaptı. Hisselerin 89.30'dan 38.56'ya gerilediği görüldü. Hisselerdeki gerilemeler, yatırımcıların da isyan bayrağını açmasına sebebiyet verdi.

Hiçbir finansal gelişme olmadan 1 sene içinde 9 TL'den 89 TL'ye kadar çıkan hisseler, yine uzmanların anlam veremediği şekilde sert bir düşüş yaşadı. Uzmanlar bu tür hisseler konusunda yatırımcıları uyardı. Beşiktaş hisseleri 8 gün dibe vururken, aynı süreçte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hisselerinde ise çok major yukarı ya da aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmadığı görüldü.