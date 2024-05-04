Teklif gelirse ayrılığa yakın

Cimbom'un yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Avrupa'nın önemli takımlarından gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Milli yıldızın yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da çok güzel zamanlarım oldu. Sezon sonunda gelen teklifleri, kulübümün de menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek istiyorum. Hedeflerimden biri Avrupa'da oynamak" ifadelerini kullandı. Galatasaray Yönetimi Kerem Aktürkoğlu'ndan 15-20 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor. Euro 2024'te A Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi olması beklenen yıldız oyuncu, bu sezon Galatasaray'da 48 maçta 15 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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