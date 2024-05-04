Sanchez iddiası

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor ile ilgili süprriz bir iddia ortaya atıldı. Şili basınında yer alan haberde Serie A'da Inter formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Alexis Sanchez'in sezon sonunda takımına veda etmeye hazırlandığı ve 35 yaşındaki oyuncunun Türkiye'den Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürüldü.

Alexis Sanchez'in kariyerine Avrupa'da devam etmek için en önemli seçeneklerinin Türkiye'den olduğuna dikkat çekilen haberde, Fransız ekibi Marsilya'nın da eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmak isteyebileceği vurgulandı. Trabzonspor'un, bu sezon 30 maçta 4 gol, 4 asiste imza atan ve sezon sonu boşa çıkacak Sanchez'le bir girişim yapıp yapmayacağı merak konusu.