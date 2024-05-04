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Kurtlar Vadisi itirafı!

Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu. Stone, “Gördüğüm en lüks setti ama kimse İngilizce bilmiyordu. Bizim için iyi de ücret ödediler” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Kurtlar Vadisi itirafı!

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Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone yıllar sonra, dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Andy Garcia ile yer aldığı bölüm hakkında gündeme damga vuracak bir itirafta bulundu. 66 yaşındaki Sharon Stone, TRT World'te yayımlanan ve İskoçya Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu "Tea Talk" programına konuk oldu. Yayımlandığı 2005 yılında milyonları ekrana kilitleyen bölüm hakkında konuşan Sharon Stone, Kurtlar Vadisi setinde Andy Garcia ile yaşadıklarını anlattı.

"EN LÜKS SETTİ"
Stone "Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Andy ile neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok devasa bir sette, dev bir malikaneydik. İnanılmaz kıyafetler giymiştik. Gördüğüm en lüks setti ama kimse İngilizce konuşmuyordu ve biz ne yaptığımızı hiç anlamamıştık" ifadelerini kullandı.

CÖMERT ÜCRET
Yıldız isim, "Andy ile birbirimize baktık. 'Burada neler oluyor hiçbir fikrim yok' dedim. O da 'Benim de' cevabını verdi" ifadelerini kullandı. Dizide rol almaları için kendilerine çok iyi para verildiğini belirten Stone, dizide "Lisa" karakterine hayat vermişti. Garcia ise "Amon" karakterini canlandırmıştı.

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