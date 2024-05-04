’136 imza topladık’ beyanı gerçek dışı

TFF, 18 Temmuz'da yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan geçerli imza sayısının 94 olduğunu belirterek, İstanbulspor yönetiminin '136 imza topladık' beyanının doğru olmadığını açıkladı.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir kulüp başkanının 136 imza topladık beyanının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi bu beyan kendisini bağlar. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve dezenformasyona engel olmak için, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doğru bilgilendirilme yapılmaya devam edileceğinden Türk Futbol Kamuoyunun şüphesi olmasın"