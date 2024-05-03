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Zincirleme vurgun!

Almanya'da temizlikçi Serkan Ö. 6 yıl boyunca kendisini medyum olarak tanıttı. İş kadını Nurcan B.'yi 175 milyon lira dolandırdı. Talihsiz kadın yaşadığı şoku şöyle anlattı: Yıllarca ‘Çocukların ve eşin ölecek diye diye’ beni soydu. Boynumdaki zinciri bile ‘Bunda büyü var gömeceğim’ diye aldı. Meğer kendi eşine vermiş...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Zincirleme vurgun!

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Ordulu Serkan Ö. 1997 yılında sahte evrak hazırladı. Mühendis olduğu yalanını attı. Almanya'ya gidip Alman bir kadınla evlenip oturum aldı. 2 yıl sonra boşandı. Bu kez Süreyya Ö. ile evlenip eşiyle havuz temizliği işlerinde çalışmaya başladı. Bu sırada Münih'te teknoloji ve enerji şirketleri olan iş kadını Nurcan B. ile tanıştı. Kendisini medyum olarak tanıttı. Nurcan B.'nin kahve falına bakıp "Sende ve ailende ölüm büyüsü var" yalanını attı. İş kadınını tam 175 milyon TL dolandırdı. Nurcan B. dolandırıldığını anlayınca dava açtı. Nasıl kandırıldığını ise şöyle anlattı:

Kurşun dökmesi için evime çağırdım. Eşiyle geldi. 'Kocan ölecek, oğlun da sakat kalacak. Benim İran'a gidip bu büyüyü bozmam gerek' dedi. Her geldiğinde su içiriyordu. Kendimden geçiyordum. Kafamı karıştırıyordu. 'Eşinin cebinde prezervatif var' diyordu buluyordum. Meğerse kendi koyuyormuş. Her seansta binlerce Euro'mu alıyordu. 'Ailenden birileri ölecek' diye diye yıllarca paramı aldı. Ordu'ya gidip annesiyle bile görüştüm. Suları içmeyince mantıklı düşündüm. Yaşadıklarımı aileme aktardım. En ağır cezayı alsın. Bu arada Serkan Ö.'nün şikayetini geri çekmesi için Nurcan B.'yi polis ve savcı fotoğraflarıyla tehdit ettiği anlaşıldı. Ayrıca Serkan Ö. hakkında yüzlerce ihbar yapıldığı da vurgulandı.

MİLYONLUK ARABALARA BİNİYOR
Firari dolandırıcı Serkan Ö.'nün eşiyle Türkiye'ye kaçtığı anlaşıldı. Memleketi Ordu'nun Ünye İlçesi'nde bir inşaat şirketi kuran Serkan Ö.'nün lüks otomobillere bindiği, 5 yıldızlı tatillere gittiği ve şatafatlı bir hayat sürdüğü belirlendi.
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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