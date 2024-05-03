Paramparça

İstanbul Başakşehir'de Samet D. (15) arkadaşı Barış Aksoy (16) ile evlerinin çatısında oturduğu sırada yanlarına kuzeni A.R.Ç. geldi. 4 ay önce kuzeni Samet D.'yi bıçakladıktan sonra "seninle arkadaşlık kuranları öldüreceğim" dediği öne sürülen A.R.Ç., Aksoy ile tartıştı. Ardından kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Barış Aksoy ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Aksoy, dün sabah kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan A.R.Ç, yakalanarak gözaltına alındı.

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