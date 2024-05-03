Komando bıçaklı vahşet

İstanbul Büyükçekmece'deki Ulus Mahallesi'nde Azad Morkoyun (20), Yıldıray Koç'un (50) peşine takıldı. Koç'un girdiği karanlık sokakta komando bıçağıyla saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan Koç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Yakalanan Morkoyun, poliste suçunu itiraf etti.

'ARA SIRA ALKOL ALIRDI'

Morkoyun'un "Yolda zor yürüyen alkollü bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bu halinden dolayı ona sinirlendim. Olayı gerçekleştirdim. Amacım öldürmek değildi yaralamaktı" dedi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koç'un kardeşi, polise verdiği ifadede, "Yıldıray, beni arayarak çok kötü olduğunu hemen yanına gitmemi istedi. Hemen yanına gittiğimde onu sokakta kanlar içinde bulduk. Hastaneye kaldırdık, ancak kurtulamadı. Eşinden bir süre önce ayrılmıştı. Ara sıra alkol alırdı" diye konuştu.