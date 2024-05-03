İmza karmaşası!

TFF'nin 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı seçimli genel kurulu erkene çekmek isteyen kulüplerin çalışmaları sürürken, birbirinden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün bir basın toplantısı düzenleyen İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Mehmet Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltma çabaları mesnetsizdir. İyi niyetli bir TFF ve başkanı, isterse bu seçimi Haziran aynın ilk haftasına yetiştirir" ifadesini kullandı. Ancak kısa bir süre sonra TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "İmzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar etmeyin" denildi.

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