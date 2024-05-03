Görüntü çok ’berrak’!

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda çapkın iş insanı Murat Kazancıoğlu ile birlikte akşam yemeği yiyen Tüzünataç'ın keyfi oldukça yerindeydi. İçeride koyu bir sohbete dalan ve oldukça mutlu oldukları gözüken ikiliden Tüzünataç, çıkışta aşk soruları karşısında, "Murat arkadaşım... Beraber akşam yemeği yedik" ifadelerini kullandı. Gazetecileri gören Kazancıoğlu panik olması ve oradan hızlıca uzaklaşması da kafaları karıştırdı. İkili daha sonra oradan birlikte ayrıldı.

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