8 yıl sonra 95 dakika

Özel, Genel Merkez'in kapısında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından karşılandı. İçeri alındı. Başkan Erdoğan ile görüşme, saat 16.04'te başladı. Özel'in yanında eski Washington Büyükelçisi ve CHP Milletvekili Namık Tan yer aldı.



Erdoğan'ın yanında da Elitaş vardı. Masada ise yeni anayasa, enflasyon sorunu, terörle mücadele ve emekli maaşları gibi konular yer aldı. 1 saat 35 dakika süren zirvenin ardından Özel, "Görüşmenin olumlu sonuçları olacak" ifadesini kullandı.



ERDOĞAN DA CHP'YE GİDECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Görüşme olumlu geçti. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtti. Kendisi de iade-i ziyaret gerçekleştirecek" dedi. Erdoğan, "Cumhuriyet Ateşi" adlı objeyi takdim eden Özel'e Rize çayı ve fincan takımı hediye etti.

YENİ DÖNEM ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. AK Parti ve CHP Genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya geldi. Saatler 16.04'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş kapıda karşılanan Özel ve beraberindekiler, karşılamanın ardından içeriye geçti. Zirvede Özgür Özel'e CHP'yi temsilen İstanbul Milletvekili Namık Tan da eşlik etti. Görüşmede konuşulanların yazılı olarak kayda geçirildiği belirtildi. Görüşmede ana gündem maddesinin yeni anayasa ve ekonomi konularının olduğu öğrenildi.

Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verebileceği inancındayım" sözlerini kaydetmişti. Özgür Özel'in anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları ve atama bekleyen öğretmenleri gündeme getireceği belirtilmişti. Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'a açtığı bayram tebriği telefonu ile gündeme geldi. Ardından Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.



ERDOĞAN'DAN İADE-İ ZİYARET

AK Parti Sözcüsü "Cumhurbaşkanımız, Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir" dedi.



'ÖZEL' HEDİYE

Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin 100. Yıl için ürettiği "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Erdoğan da, Özel'e Rize çayı, Rize balı ve fincan seti verdi.



15 TEMMUZ TİYATRO DEĞİL

Özel'in, görüşmede 15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman tiyatro olarak değerlendirmediğini söylediği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kritik görüşme öncesi CHP eski Genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla aradı. Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.