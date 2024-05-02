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Mevduatta stopaj değişti

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 18:31
Mevduatta stopaj değişti

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30 Nisan'da sona eren mevduattan elde edilen faiz ve kâr payına uygulanan stopajda değişikliğe gidildi. 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten 7.5'e yükseltildi. Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten 5'e yükseltilirken, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2.5 olan oranda değişikliğe gidilmedi. 30 Nisan tarihine kadar faiz getirili yatırım fonlarında yüzde 0 olarak uygulanan stopaj da yüzde 7.5'e yükseltildi. Böylece söz konusu yatırım fonları ile 6 aya kadar vadeli mevduat getirisinde stopaj yüzde 7.5'te eşitlenmiş oldu. Kur korumalı vadeli mevduat hesaplarında yüzde 0'lık stopaj ise korundu.

Mevduatta stopaj değişti!

ÖRNEK HESAPLAMA
■ Bankada 1 milyon liranız var ve yüzde 55 oranıyla 32 gün vadeli tutuyorsanız, düzenleme öncesi aylık brüt 48 bin 219, yüzde 5 stopajın ardından 45 bin 808 lira getiri sağlıyordu. Yüzde 7.5 stopaj ile bu tutar artık 44 bin 602 lira olacak. Aylık getiri bin 206 lira azalacak.

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