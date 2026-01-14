Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer operasyonu!

TRANSFER İHTİMALİ ZAYIFLADI Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray'ın Fabian Ruiz transferi konusundaki ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı ifade ediliyor. PSG'nin, sözleşmesini uzatmayı planladığı oyuncu için ara transfer döneminde ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, orta saha için alternatif isimlere yöneldi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR Fabian Ruiz, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 22 resmi karşılaşmada görev aldı. İspanyol futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki oyun kurma becerisi ve pas kalitesiyle takımının önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO İspanyol orta saha oyuncusunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon euro olduğu belirtiliyor. PSG ile yeni sözleşme imzalanması halinde Fabian Ruiz'in, kulüpteki geleceğinin uzun vadeli olarak şekilleneceği ifade ediliyor.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY MESAJI: TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile yarı finale yükselirken, zorlu Fas karşılaşması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, sarı-kırmızılı takımı çok özlediğini ve turnuva sona erer ermez Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti.