Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer operasyonu!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini ilk sırada sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına büyük oynuyor. Transfer için George Gardi de devreye girdi. Listede Ederson, Ademola Lookman ve Omar Marmoush var. İşte Galatasaray'daki tüm gelişmeler...
Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetmesinin yanı sıra oynadığı futbolla da eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray, transfer sürecini en iyi şekilde tamamlamak adına görüşmelerine hız verdi.
FABIAN RUIZ TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER
Ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avrupa'da forma giyen yıldız isimleri yakından takip ediyordu. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine aldığı futbolculardan biri de Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz olmuştu. Ancak İspanyol oyuncuya ilişkin yaşanan son gelişme, Galatasaray cephesinde planları etkiledi.
PSG İLE YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIĞI
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferiyle ilgili Avrupa basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Fabian Ruiz, kulübü Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar geçerli olacak yeni bir kontrat imzalamaya yakın olduğu belirtildi.
TRANSFER İHTİMALİ ZAYIFLADI
Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray'ın Fabian Ruiz transferi konusundaki ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı ifade ediliyor. PSG'nin, sözleşmesini uzatmayı planladığı oyuncu için ara transfer döneminde ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, orta saha için alternatif isimlere yöneldi.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Fabian Ruiz, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 22 resmi karşılaşmada görev aldı. İspanyol futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki oyun kurma becerisi ve pas kalitesiyle takımının önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü.
PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO
İspanyol orta saha oyuncusunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon euro olduğu belirtiliyor. PSG ile yeni sözleşme imzalanması halinde Fabian Ruiz'in, kulüpteki geleceğinin uzun vadeli olarak şekilleneceği ifade ediliyor.
OSIMHEN'DEN GALATASARAY MESAJI: TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile yarı finale yükselirken, zorlu Fas karşılaşması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, sarı-kırmızılı takımı çok özlediğini ve turnuva sona erer ermez Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti.
FAS MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale çıkan Nijerya, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen, CBS Sports Golazo'ya verdiği röportajda hem milli takım sürecini hem de Galatasaray'a duyduğu özlemi dile getirdi.
GALATASARAY'I ÇOK ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Victor Osimhen, açıklamalarında Galatasaray'a özel bir parantez açtı. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulübü ve taraftarları çok özlediğini belirterek, Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönerek yeniden takıma katılacağını söyledi.
ATLETICO MADRID MAÇI İÇİN NET MESAJ
Röportajda, Afrika Uluslar Kupası'nda finale kalınması durumunda, Galatasaray'ın kısa süre sonra Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması da gündeme geldi. Victor Osimhen, Atletico Madrid maçında forma giyip giymeyeceği sorusuna net yanıt verdi. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmada sahada olacağını ifade etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ VURGUSU
Osimhen, takımının bu sezonki Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değindi. Sarı-kırmızılı kulübün Avrupa'da üst turlara çıkma hedefi olduğunu belirten yıldız oyuncu, Atletico Madrid'in güçlü bir ekip olduğunu ancak Galatasaray'ın bu rakibi yenebilecek güç ve kaliteye sahip olduğunu dile getirdi.
KUPA BİTER BİTMEZ KADROYA KATILACAK
Nijeryalı futbolcu, şu an önceliğinin milli takım olduğunu vurgularken, turnuvanın sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a dönerek kadroya dahil olacağını yineledi. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nin Galatasaray taraftarı için büyük önem taşıdığını ve bu süreçte takımın yanında olmayı istediğini sözlerine ekledi.
GALATASARAY'DA TRANSFER TRAFİĞİ MİLANO'YA TAŞINDI
Galatasaray'da ara transfer dönemine yönelik çalışmalar hız kazandı. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olunmasının ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor karşısında alınan galibiyetle moral bulan sarı-kırmızılı camiada gözler transfer sürecine çevrildi. Taraftarlar, eksik bölgeler için somut adımlar atılmasını bekliyor.
ABDULLAH KAVUKCU MİLANO'DA GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bu doğrultuda Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer temaslarını sürdürmek üzere İtalya'nın Milano kentine gitti. Yönetimin, Avrupa pazarında yürüttüğü görüşmeler kapsamında birden fazla isimle temas halinde olduğu öğrenildi.
LOOKMAN YİNE GÖZDE
İtalya'da yürütülen görüşmeler kapsamında Galatasaray'ın radarına giren isimlerden biri de Ademola Lookman oldu. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öne sürülen Nijeryalı futbolcu için devreye girdiği belirtildi.
İTALYAN BASINI TEKLİFİ DUYURDU
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Ademola Lookman transferi için resmi teklif hazırlığında. SKY Italia'nın aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, bu transfer için Atalanta'ya 25 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlanıyor.
ATALANTA'NIN TUTUMU MERAK EDİLİYOR
Serie A temsilcisi Atalanta'nın, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Ademola Lookman'ı satmayı düşünmediği daha önce İtalyan basınında yer almıştı. Ancak Galatasaray'ın hazırladığı teklifin, transfer sürecinde dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI
Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu ifade ediliyor.
TRANSFER SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Galatasaray cephesinde İtalya'daki temasların sürmesiyle birlikte Ademola Lookman transferine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün, görüşmelerden çıkacak sonuca göre transfer stratejisini netleştirmesi bekleniyor.
EDERSON YENİDEN GÜNDEMDE
Transfer görüşmelerinde öne çıkan bir diğer isim ise daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Ederson oldu. Orta saha mevkisinde görev yapan Brezilyalı futbolcu için şu aşamada resmi bir teklif yapılmadığı belirtildi. Bu sezon Atalanta formasıyla 21 resmi maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
TRANSFER SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Galatasaray yönetiminin Milano'daki temasları sürerken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün, hem Avrupa kupaları hem de lig hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasını tamamlamayı amaçladığı kaydedildi.
SES GETİRECEK TRANSFER HAMLESİ
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya futbolunda ses getiren bir isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında yüksek bonservis bedeliyle Avrupa futbolunun en dikkat çeken transferlerinden birine imza atan yıldız oyuncuyu gündemine aldı.
MANCHESTER CITY'YE 75 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Manchester City, Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush için 75 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Mısırlı futbolcu, çok yönlü yapısıyla forvet, sol kanat ve forvet arkası mevkilerinde görev alabiliyor.
GEORGE GARDI DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ın transferlerinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, Omar Marmoush'un kulübüyle yaşadığı süreci yakından takip ediyor. İngiliz ekibiyle oyuncunun yol ayrımına gelme ihtimalini değerlendiren Gardi'nin, Galatasaray yönetimine Marmoush'u kiralık olarak kadroya katma önerisinde bulunduğu ifade edildi.
YÖNETİMDEN KİRALIK FORMÜLÜNE ONAY
Sarı-kırmızılı yönetimin, bu öneri sonrası George Gardi'ye tam yetki verdiği belirtildi. Galatasaray'ın, daha önce Victor Osimhen transferinde izlenen modele benzer şekilde Omar Marmoush'u da öncelikle kiralık olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Görüşmelerin bu doğrultuda başladığı kaydedildi.
ASTON VILLA DA DEVREDE
Omar Marmoush için bir başka İngiliz temsilcisi olan Aston Villa'nın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Mısırlı futbolcunun, Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 15 resmi karşılaşmada forma giyen Omar Marmoush, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray cephesinde, oyuncunun çok yönlü yapısı ve üst düzey tecrübesinin transferde önemli kriterler arasında yer aldığı ifade ediliyor.