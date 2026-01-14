Devlet zirvesi: Başkan Erdoğan yasama ve yargı organları başkanları ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devletin üç erkini temsil eden yasama ve yargı organlarının başkanlarıyla bu akşam gerçekleştirilecek yemekte bir araya gelecek.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Kritik buluşmada, Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin başlıkların yanı sıra kurumlar arası uyum, yargı reformu süreci ve yasama faaliyetlerine dair değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin, devlet kurumları arasındaki istişare ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.