Devlet zirvesi: Başkan Erdoğan yasama ve yargı organları başkanları ile görüşecek
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, yasama ve yargı organları başkanları ile bu akşam düzenlenecek yemekte bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye’nin iç ve dış gündemine ilişkin başlıkların yanı sıra kurumlar arası uyum, yargı reformu süreci ve yasama faaliyetlerine dair değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devletin üç erkini temsil eden yasama ve yargı organlarının başkanlarıyla bu akşam gerçekleştirilecek yemekte bir araya gelecek.
KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON
Kritik buluşmada, Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin başlıkların yanı sıra kurumlar arası uyum, yargı reformu süreci ve yasama faaliyetlerine dair değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.
Görüşmenin, devlet kurumları arasındaki istişare ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.