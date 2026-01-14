Ziraat Türkiye Kupası | Beyoğlu Yeniçarşıspor - Fenerbahçe | CANLI İZLE
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan İstanbul'da devam ediyor. Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler, ikinci randevusundan galibiyetle ayrılarak ilk puanlarını almak amacında. A Spor'dan canlı yayınlanan Beyoğlu Yeniçarşıspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor'a konuk oluyor.
A Spor'dan canlı yayınlanan Beyoğlu Yeniçarşıspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR:
FENERBAHÇE: Mert, Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar, Nene, Fred, İsmail, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
15 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)