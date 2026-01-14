Çin'den ABD ve İsrail’e "dijital" salvo: Yazılımlara yasak geldi

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD ve Çin'in kırılgan bir ticari ateşkes içinde olduğu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında Pekin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gelen yasak kararı dikkat çekti.

BATI TEKNOLOJİSİNE GÜVENSİZLİK ARTIYOR

Batı ile Çin arasında yarı iletken ve yapay zeka alanındaki rekabet kızışırken Pekin'in Batı menşeli donanım ve yazılımların yabancı istihbarat servisleri tarafından kullanılabileceğine yönelik kaygıları giderek artıyor. Bu nedenle Çin, bilgisayar ekipmanlarından ofis yazılımlarına kadar pek çok alanda Batı ürünlerini ikame etmeye yöneldi. Bu süreçte Çin'in en büyük yerli siber güvenlik şirketleri arasında 360 Security Technology ve Neusoft öne çıktı.

ÇİN ABD VE İSRAİLLİ ŞİRKETLERDEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Yasak kapsamına giren bazı ABD ve İsrailli şirketler ise geçmişte Çin kaynaklı siber saldırı iddialarını sık sık gündeme getirmişti.

Geçtiğimiz aylarda Check Point, Çin bağlantılı olduğu öne sürülen bir siber saldırı operasyonuna ilişkin rapor yayımlarken, Palo Alto da dünya genelindeki diplomatları hedef alan Çin kaynaklı bir siber saldırı girişimine dikkat çekmişti. Pekin yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Yasaklanan şirketlerin Çin'de yıllar içinde önemli bir varlık oluşturduğu da biliniyor. Fortinet'in ana karada ve Hong Kong'da, Check Point'in Şanghay ve Hong Kong'da, Palo Alto'nun ise Makao dahil olmak üzere Çin genelinde çeşitli ofisleri bulunuyor.