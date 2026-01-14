Çin'den ABD ve İsrail’e "dijital" salvo: Yazılımlara yasak geldi
ABD ile Çin arasındaki küresel güç mücadelesi dijital cepheye taşındı. Pekin yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinli şirketlere ABD ve İsrail menşeli siber güvenlik yazılımlarını kullanmayı bırakmaları talimatı verdi. VMware, Palo Alto Networks, Fortinet ve Check Point gibi devlerin hedef alındığı yasak kararının, Batı teknolojilerinin kritik altyapılarda casusluk riski oluşturabileceği endişesiyle alındığı belirtiliyor.
ABD ile Çin arasındaki küresel rekabet, askeri ve ticari alanların ötesine geçerek yazılım ve dijital güvenlik cephesine taşındı.
Pekin yönetimi ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinli şirketlere ABD ve İsrail menşeli siber güvenlik yazılımlarını kullanmayı bırakmaları yönünde talimat verdi.
YASAĞIN SEBEBİ ULUSAL GÜVENLİK
Konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağın Reuters'a aktardığına göre Çinli yetkililer, gizli bilgilerin toplanarak yurt dışına aktarılabileceği endişesiyle yaklaşık bir düzine yabancı şirketin yazılımını mercek altına aldı.
Yetkililer, söz konusu ürünlerin Çin'in kritik altyapıları açısından risk oluşturduğunu değerlendiriyor.
HEDEFTEKİ ABD VE İSRAİL ŞİRKETLERİ
Kaynaklara göre yasak kapsamına giren ABD'li şirketler arasında Broadcom bünyesindeki VMware, Palo Alto Networks ve Fortinet yer alıyor. İsrail cephesinde ise Check Point Software Technologies öne çıkıyor. Reuters, bildirimin kaç Çinli firmaya iletildiğine dair net bilgiye ulaşılamadığını aktardı.
TEKNOLOJİK REKABET DERİNLEŞİYOR
Karar, ABD ile Çin arasında ticari ve diplomatik gerilimin yeniden yükseldiği, tarafların teknolojik üstünlük için sert bir yarış yürüttüğü bir dönemde alındı.
Pekin yönetimi uzun süredir Batı yapımı teknolojileri yerli alternatiflerle ikame etmeyi stratejik bir hedef olarak görüyor.
ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
ABD ve Çin'in kırılgan bir ticari ateşkes içinde olduğu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında Pekin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gelen yasak kararı dikkat çekti.
BATI TEKNOLOJİSİNE GÜVENSİZLİK ARTIYOR
Batı ile Çin arasında yarı iletken ve yapay zeka alanındaki rekabet kızışırken Pekin'in Batı menşeli donanım ve yazılımların yabancı istihbarat servisleri tarafından kullanılabileceğine yönelik kaygıları giderek artıyor. Bu nedenle Çin, bilgisayar ekipmanlarından ofis yazılımlarına kadar pek çok alanda Batı ürünlerini ikame etmeye yöneldi. Bu süreçte Çin'in en büyük yerli siber güvenlik şirketleri arasında 360 Security Technology ve Neusoft öne çıktı.
ÇİN ABD VE İSRAİLLİ ŞİRKETLERDEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR
Yasak kapsamına giren bazı ABD ve İsrailli şirketler ise geçmişte Çin kaynaklı siber saldırı iddialarını sık sık gündeme getirmişti.
Geçtiğimiz aylarda Check Point, Çin bağlantılı olduğu öne sürülen bir siber saldırı operasyonuna ilişkin rapor yayımlarken, Palo Alto da dünya genelindeki diplomatları hedef alan Çin kaynaklı bir siber saldırı girişimine dikkat çekmişti. Pekin yönetimi bu iddiaları reddediyor.
Yasaklanan şirketlerin Çin'de yıllar içinde önemli bir varlık oluşturduğu da biliniyor. Fortinet'in ana karada ve Hong Kong'da, Check Point'in Şanghay ve Hong Kong'da, Palo Alto'nun ise Makao dahil olmak üzere Çin genelinde çeşitli ofisleri bulunuyor.