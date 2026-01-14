Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal meğer ünlü oyuncunun amcasıymış!

Aslında bir "sanat ordusunun" içinde büyüyen Ünal'ın ablası Hepşen Akar (1934-2009) Devlet Tiyatrosu'nun efsane bir ismi, abisi Mete Ünal (1940-2024) ise kıymetli bir orkestra kemancısıydı. İşte bu sanat dolu iklim, bugün ekranlarda izlediğimiz o muazzam yeteneğin temellerini attı.

Meğer O Başkomiser, Osman Bey'in Yeğeniymiş! Ünal ailesinin sanat mirası sadece Cihan Ünal ile sınırlı kalmadı, ikinci kuşakta da devleşti. Yıllarca 'Adanalı' dizisinde Başkomiser Ertan karakteriyle hafızalara kazınan, ses tonu ve performansıyla dikkat çeken Volkan Ünal, meğer Cihan Ünal'ın öz be öz yeğeniymiş!

Babası müzisyen Mete Ünal olan Volkan Ünal, amcasının izinden giderek Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Şimdilerde amcası Cihan Ünal 'Osman Bey' olarak tarih yazarken, yeğeni Volkan Ünal da amca mirasını başarıyla temsil ediyor.

İki Evlilik, İki Güzel Kız Cihan Ünal'ın özel hayatı da hepimizin belleğinde yer eden isimlerle dolu. Sabiha Tarhan ile olan ilk evliliğinden Irmak, Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray ile olan ikinci evliliğinden ise Yağmur adında iki kızı olan usta sanatçının çocukları da sanatla bağlantılı meslekler tercih etti.