Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal meğer ünlü oyuncunun amcasıymış!
ATV'nin dev yapımı Kuruluş Orhan'da Osman Bey rolüyle fırtınalar estiren Cihan Ünal'ın aile sırrı aralandı! Usta sanatçının, 'Adanalı' dizisinin unutulmaz Başkomiseri Volkan Ünal ile amca-yeğen olduğu gerçeği sosyal medyayı salladı. İşte Kuruluş Orhan rüzgarıyla yeniden gündeme gelen Ünal ailesinin sanat dolu soyağacı...
Ekranların efsane projesi Kuruluş Orhan'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle her hafta arama motorlarında zirveye yerleşen Cihan Ünal, bugünlerde sadece kariyeriyle değil, ailesindeki sürpriz isimlerle de merak konusu.
Özellikle Ünal ailesinin sanat mirasını devralan yeğeni Volkan Ünal'ın doğum gününe (15 Ocak) ramak kala ortaya çıkan bu akrabalık bağı, "Efsane soyadı emin ellerde" dedirtti. Google trendlerinde "Cihan Ünal'ın ailesi" aramaları yükselirken, biz de bu sanat dolu soyağacının perdesini aralıyoruz.
Eğitimden Sahneye: Bir Sanat Mirası
Öğretmen bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Cihan Ünal; Tosya'dan Kırıkkale'ye, Ankara Cebeci'den Kurtuluş Lisesi'ne uzanan eğitim hayatını tiyatroyla taçlandırdı.
Aslında bir "sanat ordusunun" içinde büyüyen Ünal'ın ablası Hepşen Akar (1934-2009) Devlet Tiyatrosu'nun efsane bir ismi, abisi Mete Ünal (1940-2024) ise kıymetli bir orkestra kemancısıydı. İşte bu sanat dolu iklim, bugün ekranlarda izlediğimiz o muazzam yeteneğin temellerini attı.
Meğer O Başkomiser, Osman Bey'in Yeğeniymiş!
Ünal ailesinin sanat mirası sadece Cihan Ünal ile sınırlı kalmadı, ikinci kuşakta da devleşti. Yıllarca 'Adanalı' dizisinde Başkomiser Ertan karakteriyle hafızalara kazınan, ses tonu ve performansıyla dikkat çeken Volkan Ünal, meğer Cihan Ünal'ın öz be öz yeğeniymiş!
Babası müzisyen Mete Ünal olan Volkan Ünal, amcasının izinden giderek Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Şimdilerde amcası Cihan Ünal 'Osman Bey' olarak tarih yazarken, yeğeni Volkan Ünal da amca mirasını başarıyla temsil ediyor.
İki Evlilik, İki Güzel Kız
Cihan Ünal'ın özel hayatı da hepimizin belleğinde yer eden isimlerle dolu. Sabiha Tarhan ile olan ilk evliliğinden Irmak, Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray ile olan ikinci evliliğinden ise Yağmur adında iki kızı olan usta sanatçının çocukları da sanatla bağlantılı meslekler tercih etti.
İşte Ünal Ailesinden Kareler!
Cihan Ünal ve abisi Mete Ünal
Cihan Ünal'ın ablası Hepşen Ünal Akar
Cihan Ünal ve eski eşi Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal
Cihan Ünal ve eski eşi Türkan Şoray
Cihan Ünal ve eski eşi Türkan Şoray ile kızları Yağmur Ünal, Irmak Ünal
Cihan Ünal ve abisi Mete Ünal
(Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal medya)