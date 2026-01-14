ABD Başkanı Donald Trump'tan "Grönland" mesajı: Altın Kubbe için hayati önem taşıyor!
ABD Başkanı Donald Trump gözünü diktiği Grönland'a ilişkin bir çıkış daha yaptı. Trump, "Güvenlik gerekçesiyle Grönland'a ihtiyacımız var. İnşa ettiğimiz "Altın Kubbe" için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a sahip olma hayalini sürdürüyor.
Trump, NATO'nun Grönland'ın alınmasına öncülük etmesini aksi takdirde Rusya ve Çin'in öncülük edeceğini belirtti.
Detaylar gelecek...