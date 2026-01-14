CHP yine liste başı: İşte SGK'ya en çok borcu olan belediyeler
Yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme gelen CHP’li belediyeler, bu kez de SGK’ya olan devasa borçlarıyla dikkat çekti. Toplam belediye prim borcu 234,2 milyar lirayı aşarken, İzmir, Adana ve Ankara büyükşehir belediyeleri milyarlarca liralık borçla listenin ilk üç sırasında yer aldı.
Yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi SGK'ya borçlu belediyeler listesinde de zirveye oynuyor.
İLK 3'TE İZMİR ADANA VE ANKARA VAR
Belediyelerin SGK'ya toplam prim borçları 234,2 milyar lira olarak açıklanırken 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında CHP'li İzmir, Adana ve Ankara büyükşehir belediyeleri ilk 3'te yer aldı.
18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira borcu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla da Ankara Büyükşehir Belediyesi takip etti.
2025 Ekim ayı itibarıyla şirket borçları, gecikme cezası ve zammı dahil SGK'ye en çok borcu olan diğer belediyelerin sıralaması ise şu şekilde:
"İstanbul Şişli Belediyesi 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira,
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 lira,
İstanbul Beşiktaş Belediyesi 3 milyar 586 milyon 829 bin 596 lira,
İstanbul Ataşehir Belediyesi 3 milyar 568 milyon 291 bin 212 lira,
İstanbul Sarıyer Belediyesi 3 milyar 257 milyon 899 bin 347 lira"
BAKAN IŞIKHAN TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan dün (13 Ocak) yaptığı konuşmada CHP yönetimine tepki gösterdi.
CHP'nin emekliler için Meclis'te nöbet tuttuğunu hatırlatan Bakan Işıkhan "Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ye en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP'li belediyelerdir. Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun." ifadelerini kullandı.