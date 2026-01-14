CHP yine liste başı: İşte SGK'ya en çok borcu olan belediyeler

İLK 3'TE İZMİR ADANA VE ANKARA VAR Belediyelerin SGK'ya toplam prim borçları 234,2 milyar lira olarak açıklanırken 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında CHP'li İzmir, Adana ve Ankara büyükşehir belediyeleri ilk 3'te yer aldı.

18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira borcu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla da Ankara Büyükşehir Belediyesi takip etti.

2025 Ekim ayı itibarıyla şirket borçları, gecikme cezası ve zammı dahil SGK'ye en çok borcu olan diğer belediyelerin sıralaması ise şu şekilde:

"İstanbul Şişli Belediyesi 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira,

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira,