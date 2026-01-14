ZTK'da fırtına çıktı! İstanbulspor - Trabzonspor: 1-6 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları devam etti. Trabzonspor, konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 6-1 yenerek ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. İşte atılan goller...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti.
Bordo mavili ekip, 29. dakikada Mario Krstovski'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü 41'de Ernest Muçi sahneye çıkarak skoru dengeledi ve ilk devre 1-1 sona erdi.
Dakikalar 53'ü gösterirken Fahri Ay kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 57'de Batagov ve 60'ta da bir kez daha Muçi ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı. 70'te Olaigbe skoru 4-1'e taşıdı. Son sözü 85 ve 92'de Danylo Sikan söyledi.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken bir sonraki maçında Fethiyespor'u ağırlayacak. 1 puanda kalan Boğalar ise Galatasaray'a konuk olacak.
GOLLER
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Krstovic, ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyip kaleci Onuralp ile karşı karşıya kaldı. Krstovic'in yakın direğe şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çeldi.
29. dakikada sağ taraftan Yunus Bahadır'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Krstovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
38. dakikada Batagov'un savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Augusto'nun ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
41. dakikada Bouchari rakipten kaptığı topta pasını Ozan Tufan'a aktardı. Ozan da sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'yi gördü. Muçi'nin bu noktadan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
53. dakikada ceza yayının gerisinde Fahri Kerem Ay, Bouchari'ye yaptığı faul sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
57. dakikada sol taraftan Muçi'nin ortasına ön direkte iyi yükselen Batagov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
60. dakikada Folcarelli'nin pasında topla buluşan Muçi'nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
70. dakikada sol taraftan çizgiye inen Cihan Çanak'ın kale önüne ortasında iyi yükselen Olaigbe kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4
85. dakikada sol taraftan Olaigbe'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Sikan'ın rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-5
90+1. dakikada Batagov'un ceza yayı solundan pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sikan'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-6
TRABZONSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde kritik bir karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefiyle sahada yer aldı.
Fırtına, İstanbulspor'u yenerek 3 puanla tanıştı.
SON DÖRT MAÇTA GALİBİYET YOKTU
Karadeniz temsilcisi, son dönemde oynadığı resmi karşılaşmalarda istediği sonuçları alamamıştı. Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında oynadığı son dört resmi maçta üç mağlubiyet ve bir beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Ancak şeytanın bacağını kırdı.
FARKLI KULVARLARDA AĞIR SONUÇLAR
Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray'a 4-1 kaybetmişti.
GERİDEN GELİP KAZANDI
Trabzonspor, zorlu randevuda rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düştü. İlk devreyi 1-1'lkl beraberlikle kapatmayı başardı. Ardından rakibinin gördüğü kırmızı kartı iyi değerlendiren Fatih Tekke'nin öğrencileri rahat bir galibiyet aldı.
