Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti.

Bordo mavili ekip, 29. dakikada Mario Krstovski'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü 41'de Ernest Muçi sahneye çıkarak skoru dengeledi ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Dakikalar 53'ü gösterirken Fahri Ay kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 57'de Batagov ve 60'ta da bir kez daha Muçi ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı. 70'te Olaigbe skoru 4-1'e taşıdı. Son sözü 85 ve 92'de Danylo Sikan söyledi.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken bir sonraki maçında Fethiyespor'u ağırlayacak. 1 puanda kalan Boğalar ise Galatasaray'a konuk olacak.