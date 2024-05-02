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Erken seçim isteyen azınlığın asıl hedefi ne?

TFF, 18 Temmuz’dan önce yapılması istenen genel kurul için, “Kongre için 163 delege genel kurul teklifini onaylamalıdır. Israrlaa cele seçim yapılmasını isteyen azınlığın asıl hedefi ve amacı nedir?” açıklaması yaptı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:02
Erken seçim isteyen azınlığın asıl hedefi ne?

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, görev sürelerinin dolmasına 3 yıl kalmasına rağmen 18 Temmuz'da yapılacak TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak yapılması hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm Türkiye'nin A Milli Futbol Takımımızla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'na konsantre olacağı bir dönemde ısrarla acele seçim yapılmasını isteyen azınlığın asıl hedefi ve amacı nedir? Olağanüstü kongre kararı için yeterli imzayı toplayamamış azınlığın yeterli imzaları toplayabilmesi durumunda dahi seçimli olağanüstü genel kurul için 60 gün süre geçmesi gerekir. Bu durumda yeter sayıda imza toplansa bile olağanüstü seçimli genel kurulun Temmuz ayının ilk yarısından önce yapılması mümkün değildir" ifadesine yer verildi. Ayrıca, seçimin demokratik bir şekilde olması gerektiği belirtilirken, "Temel amacımız demokratik ve oldu bittiye gelmeyen bir seçim ortamı oluşturabilmek. Azınlık, çoğunluğa tahakküm edemez. TFF Yönetim Kurulu olarak 18 Temmuz'a kadar görevimizin başında olacağız" denildi.

163 DELEGENİN ONAYI GEREKİYOR
TFF, kongre çağrısı yapılabilmesi için Seçimli Genel Kurul'da oy hakkı olan 324 delegenin yüzde 40'ına karşılık gelen 130 delegenin noter onaylı, resmi imzayla çağrı yapması gerektiğini duyurdu. Ayrıca, "Kongre kararı alındıktan 30 gün sonra kongre toplanır. Delege sayısının yüzde 50'sinin 1 fazlası olan 163 delegenin onayı gerekir. 163 delege, seçimli olağanüstü genel kurul yapılması teklifini onaylarsa, genel kurul toplanır" denildi.

A MİLLİ TAKIM DÜŞÜNÜLDÜ
Federasyon seçim tarihinin belirlenmesinde A Milli Futbol Takımı'nın maç takviminin önemini hatırlattı. Açıklamada, "18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da Portekiz, 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacağız. 14 Temmuz'da da EURO 2024 sona erecek. Seçimli Genel Kurul'un 18 Temmuz'da yapılması kararı, milli takımın yoğun maç takvimi göz önünde bulundurularak alınmıştır. Bu tarihlerde kişisel çıkarları uğruna kongre talep etmek abesle iştigaldir" ifadesi kullanıldı.

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