Bitirim ikili!

Gaziantep FK maçını geriden gelerek kazanmayı başaran Trabzonspor'da galibiyetin baş mimarları Paul Onauchu ve Edin Visca olarak gösterilse de Enis Bardhi ile Trezeguet'nin de zafere katkısı azımsanmayacak boyuta ulaştı.

FARK OLUŞTURDULAR

Maçta iyi bir performans sergileyen ve bunu attığı golle pekiştiren Bardhi'nin yanı sıra Trezeguet de üstüne düşeni yaptı. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Kayserispor ve kupadaki Karagümrük maçlarında görev alamayan Mısırlı oyuncu, Onuachu'ya harika bir asist yapmayı bildi. Trezeguet bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta, 11 gol attı ve 5 de asist üretti. Bardhi de 36 maçta 6 gol ve 5 asistle kalitesini gösterdi.