Bakanlık ’fark’ında

Türk turiste uygulanan milliyet farkı faturasına bir yenisi daha eklendi. Tartışmanın fitilini ise ilk olarak Çağlayan A. adlı müşteri ateşledi. Çağlayan A. tatil için Antalya'ya gitmeye karar verdi. Lara'da 5 yıldızlı bir otel seçti. Bunun için de İngiliz turizm web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı.

İNCELEME YAPILDI

Ancak otel yönetimi Çağlayan A.'nın Türk olduğunu anlayınca "Milliyet farkı" tarifesine geçti! 120 euro (4 bin 178 lira) fazla ücret aldı. Bunun üzerine genç adam dava açtı. Yaşanan olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı. Otele para cezası kesti. Ancak bakanlığın uyarılarına rağmen başka bir skandal patlak verdi.

PARA İADE EDİLDİ

Benzer bir olay bu kez yine Antalya Kundu'da yaşandı. Otel, Türk müşterisinden 450 euro (15 bin 700 TL) 'milliyet farkı' bedeli aldı. Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, otele idari para cezası uyguladı ve milliyet farkı da müşteriye iade edildi.