İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından boşalan İşçi Partisi Genel Başkanlığı görevine Andrew (Andy) Murray Burnham seçildi. Londra'da düzenlenen parti konferansında tek aday olarak yarışan Burnham'ın liderliği resmen ilan edilirken, yeni lider ilk konuşmasında çalışan kesim için değişim, birlik ve yeni bir siyaset anlayışı sözü verdi.

İŞÇİ PARTİSİ'NİN YENİ LİDERİ RESMEN AÇIKLANDI

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin liderlik yarışının sonucu Londra'da düzenlenen parti konferansında duyuruldu.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, konferansta yaptığı açıklamada, 23 farklı grup tarafından aday gösterilen Burnham dışında adaylık şartlarını yerine getiren başka bir ismin bulunmadığını belirterek, Andy Burnham'ın partinin yeni lideri olduğunu resmen ilan etti.

"STARMER LİDERLİĞİNDE TARİHİ ZAFERE ULAŞTIK"

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Burnham, kendisine verilen destek için teşekkür ederek, İşçi Partisi'nin ülkenin unutulan kesimlerinin sesi olmaya devam edeceğini söyledi.