İngiltere'de devir teslim tamamlandı! Keir Starmer görevini Andy Burnham'a devretti
İngiltere'de siyasi gündemin odağındaki devir teslim süreci tamamlandı. Başbakan Keir Starmer, Londra'daki Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde yaptığı veda konuşmasının ardından görevinden resmen ayrılarak başbakanlığı İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a devretti. Devir teslim töreniyle birlikte ülkede yeni siyasi dönem resmen başladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'daki Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde gerçekleştirdiği veda konuşmasının ardından başbakanlık görevinden resmen istifa etti. Görev, düzenlenen devir teslim töreniyle İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a devredildi.
İNGİLTERE'DE YENİ SİYASİ DÖNEM BAŞLADI
İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından boşalan İşçi Partisi Genel Başkanlığı görevine Andrew (Andy) Murray Burnham seçildi. Londra'da düzenlenen parti konferansında tek aday olarak yarışan Burnham'ın liderliği resmen ilan edilirken, yeni lider ilk konuşmasında çalışan kesim için değişim, birlik ve yeni bir siyaset anlayışı sözü verdi.
İŞÇİ PARTİSİ'NİN YENİ LİDERİ RESMEN AÇIKLANDI
İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin liderlik yarışının sonucu Londra'da düzenlenen parti konferansında duyuruldu.
İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, konferansta yaptığı açıklamada, 23 farklı grup tarafından aday gösterilen Burnham dışında adaylık şartlarını yerine getiren başka bir ismin bulunmadığını belirterek, Andy Burnham'ın partinin yeni lideri olduğunu resmen ilan etti.
"STARMER LİDERLİĞİNDE TARİHİ ZAFERE ULAŞTIK"
Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Burnham, kendisine verilen destek için teşekkür ederek, İşçi Partisi'nin ülkenin unutulan kesimlerinin sesi olmaya devam edeceğini söyledi.
Selefi Keir Starmer'a teşekkür eden Burnham, şu ifadeleri kullandı:
"Starmer liderliğinde en kötü yenilgiden tarihimizin en büyük zaferine ulaştık."
"BU YOLCULUK 2009'DA ANFIELD'DA BAŞLADI"
Siyasi yolculuğunun başlangıcına da değinen Burnham, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Benim, sonu bu sahneye ulaşan yolculuğum, 2009'da Anfield Stadyumu'nda başladı. Kop tribünü benim bu ülkenin çalışan sınıf için çalışmadığı düşüncesiyle karşılaşmamı sağladı. Hatta daha kötüsü, onlara sırtını dönüyordu. Siyasi güç onlara karşı, kendi çıkarlarını korumak için kullanılıyordu."
EKONOMİ VE SİYASET ELEŞTİRİSİ
İşçi hareketlerinin doğduğu bölgelerde dahi emekçilerin haklarının yeterince korunmadığını savunan Burnham, mevcut ekonomik ve siyasi düzene yönelik eleştirilerde bulundu.
Burnham konuşmasında şunları söyledi:
"Kendimize şunu sormalıyız, biz bu halk için iyi şeyler yaptık mı? Değişim samimiyetle başlar. Benim de içinde olduğum bu jenerasyonun siyasetçileri, sade vatandaşın yeterince hayrına olmayan ekonomi modeli ve siyasi kültürle mücadele etmekte başarısız oldu."
Neoliberal politikaların İşçi Partisi'nin doğduğu sanayi kentlerine fayda sağlamadığını ifade eden Burnham, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün onlara daha iyi olmak için bir söz veriyoruz."
"DEĞİŞİM BİZİMLE BAŞLAYACAK"
Burnham, İngiltere'yi ileriye taşımak için beş temel vaat açıkladı. İlk olarak İşçi Partisi içinde birlik ve beraberliği sağlayacağını belirten Burnham, parti içi çekişmeleri sona erdirme sözü vererek şöyle konuştu: "Çünkü değişim bizimle başlayacak."
Burnham ayrıca yeni bir siyaset anlayışı oluşturacaklarını belirterek, "Politika, halk için çalışmıyor." ifadelerini kullandı.
Yeni lider, İşçi Partisi'nin siyasi yönünü yeniden şekillendireceğini, yalnızca partisinin değil tüm ülkenin lideri olmak için çalışacağını ve siyasi gücü merkezden ülkenin tamamına yaymayı hedeflediğini söyledi.
GÖZLER BAŞBAKANLIK GÖREVİNDE
İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham'ın, Kral 3. Charles'ın hükümeti kurma görevini vermesinin ardından gelecek haftanın başında başbakanlık mührünü devralması bekleniyor.
STARMER BAŞBAKANLIK GÖREVİNDEN RESMEN AYRILDI
Keir Starmer'ın görevden ayrılmasıyla İngiltere'de hükümet yönetimi yeni başbakana geçti. Devir teslim süreci, Başbakanlık Konutu 10 Numara'da gerçekleştirilen resmi törenle tamamlandı.
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