İsrail Gazze'deki soykırım ve İran savaşının ardından ABD 'de hızla düşen halk desteğini ve olumsuz imajını tersine çevirmek için 50 milyon dolarlık bir gizli nüfuz ve propaganda kampanyası başlattı.

Amerikalıların cep telefonlarına "Emma" veya "Sarah" gibi sıradan isimlerle "Barış Dostları" (Friends for Peace) gibi gruplar adına milyonlarca kısa mesaj (SMS) gönderiliyor. Mesajlarda "Sizce ABD ve İsrail'in İran ile yaptığı barış görüşmeleri küresel güvenliği nasıl etkiler?" gibi sorular soruluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İSRAİL HÜKÜMETİ DOĞRUDAN DESTEKLİYOR

Söz konusu mesajlar tamamen yapay zeka tarafından yazılıyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan bir firma tarafından destekleniyor ve İsrail hükümeti tarafından finanse ediliyor.

Mesajı alan kişi yanıt verdiğinde, sistem otomatik olarak İsrail yanlısı içeriklerle kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

RAPORLAR TEL AVİV'E GİDİYOR

Kampanyanın bir diğer amacı da yapay zekayı kullanarak Amerikalıların en çok hangi konularda endişe duyduğunu tespit edip, bu argümanlara karşı tezler geliştirerek İsrail hükümetine raporlamak.

ABD'DE UYGULANAN ANKETTE İSRAİL KARŞITLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Pew Araştırma Merkezi tarafından mart ayında uygulanan bir ankete göre, Gazze ve İran'daki savaşları yürütme biçiminin etkisiyle, Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık %60'ı şu anda İsrail hakkında olumsuz bir görüşe sahip.

İsrail, bu gidişatı tersine çevirmek amacıyla, yapay zeka destekli yeni stratejilerden yararlanarak ve muhafazakar medyaya doğrudan ödemeler on milyonlarca dolar akıtıyor. The Wall Street Journal ise bu çabanın boşuna olduğunu belirtiyor.