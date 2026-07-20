Tel Aviv'den ABD'lilere milyonlarca sahte SMS! Amerikan kamuoyunu etkileme operasyonu
İsrail yapay zekalı botlar, milyonlarca sahte SMS ve muhafazakar medyaya akıtılan milyonlarca dolarla ABD kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. ABD'de İsrail karşıtlığı yüzde 60'a ulaşınca Tel Aviv gizli propaganda operasyonunu başlattı. Trump’ın danışmanlığını yapan bir firma tarafından desteklenen operasyon doğrudan İsrail hükümeti tarafından finanse ediliyor.
İsrail Gazze'deki soykırım ve İran savaşının ardından ABD'de hızla düşen halk desteğini ve olumsuz imajını tersine çevirmek için 50 milyon dolarlık bir gizli nüfuz ve propaganda kampanyası başlattı.
AMERİKALILARA MİLYONLARCA KISA MESAJ
Amerikalıların cep telefonlarına "Emma" veya "Sarah" gibi sıradan isimlerle "Barış Dostları" (Friends for Peace) gibi gruplar adına milyonlarca kısa mesaj (SMS) gönderiliyor. Mesajlarda "Sizce ABD ve İsrail'in İran ile yaptığı barış görüşmeleri küresel güvenliği nasıl etkiler?" gibi sorular soruluyor.
İSRAİL HÜKÜMETİ DOĞRUDAN DESTEKLİYOR
Söz konusu mesajlar tamamen yapay zeka tarafından yazılıyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan bir firma tarafından destekleniyor ve İsrail hükümeti tarafından finanse ediliyor.
Mesajı alan kişi yanıt verdiğinde, sistem otomatik olarak İsrail yanlısı içeriklerle kişiyi ikna etmeye çalışıyor.
RAPORLAR TEL AVİV'E GİDİYOR
Kampanyanın bir diğer amacı da yapay zekayı kullanarak Amerikalıların en çok hangi konularda endişe duyduğunu tespit edip, bu argümanlara karşı tezler geliştirerek İsrail hükümetine raporlamak.
ABD'DE UYGULANAN ANKETTE İSRAİL KARŞITLIĞI ORTAYA ÇIKTI
Pew Araştırma Merkezi tarafından mart ayında uygulanan bir ankete göre, Gazze ve İran'daki savaşları yürütme biçiminin etkisiyle, Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık %60'ı şu anda İsrail hakkında olumsuz bir görüşe sahip.
İsrail, bu gidişatı tersine çevirmek amacıyla, yapay zeka destekli yeni stratejilerden yararlanarak ve muhafazakar medyaya doğrudan ödemeler on milyonlarca dolar akıtıyor. The Wall Street Journal ise bu çabanın boşuna olduğunu belirtiyor.
JD VANCE İSRAİL'İ MÜZAKERELERİ BALTALAMAKLA SUÇLADI
Başkan Yardımcısı JD Vance geçtiğimiz hafta, İsrail'in bu nüfuz kampanyasını, ABD'nin İran çatışmasını sona erdirmeye yönelik müzakerelerini baltalamaya çalışmakla suçladı. Vance, podcaster Joe Rogan'a verdiği demeçte, bazı İsrailli yetkililerin "savaşın süresiz olarak devam etmesini sağlamak amacıyla Amerikan kamuoyunu manipüle ettiğini ve değiştirmeye çalıştığını" söyledi.
SAAR'IN 700 MİLYON DOLARLIK BÜTÇESİ
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, geçtiğimiz yılın sonlarında yaptığı açıklamada, ülkenin "bilinci şekillendirme" çabalarını genişletmek ve dünya çapındaki imajını iyileştirmek için 2026 yılına 700 milyon dolardan fazla bir bütçe ayırdığını belirtmişti. WSJ'ye göre İsrail Dışişleri Bakanlığı röportaj taleplerine yanıt vermedi.