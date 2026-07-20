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CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'a taşındı

CHP’deki liderlik kavgasını nihayete erdirecek temyiz dosyası Yargıtay’a ulaştı. Özgür Özel yönetimini düşüren ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturtan “mutlak butlan” kararına karşı başlatılan hukuki itiraz süreci 56 günün sonunda yüksek mahkemeye taşındı.

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CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'a taşındı

2023 yılında Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultayı iptal eden karara karşı yapılan temyiz başvurusu Yargıtay'a ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden göreve iade eden "mutlak butlan" kararına yönelik itiraz süreci 56 günün ardından resmiyet kazandı.

Özgür Özel cephesinin, kurultayın iptali ve eski yönetimin iadesi yönündeki kararın bozulması talebiyle başlattığı hukuki girişim yüksek mahkeme kayıtlarına girdi.

KARAR 2 AY SONRA

Dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesinin ardından ana muhalefet partisinin yönetim yapısına dair nihai hüküm verilecek,

Yargıtay kararının Eylül ayında verilmesi bekleniyor.

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