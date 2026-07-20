Hamas'ın yeni lideri Halil el Hayya oldu.

Hamas Halil el-Hayya'nın , Ekim 2024'te Gazze'de İsrail saldırılarında şehit düşen Yahya Sinwar'ın yerine lider seçildiğini duyurdu.

OĞULLARINI İSRAİL SALDIRILARINDA KAYBETMİŞTİ

İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Hayya'nın oğluu Azzam hayatını kaybetmişti. Hamas, İsrail'inAzzam Hayya'ya suikast düzenlemesini, "direnişin siyasi duruşunu etkileme girişiminin başarısız bir örneği" olarak niteledi.

İsrail'in daha önce de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, bu saldırıda da Hayya'nın diğer oğlu Hemmam'ın hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.



Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya