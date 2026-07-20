Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yılı! Mehmetçiğin yazdığı destan unutulmuyor

Rum saldırılarının hafızalara kazınan en acı olaylarından biri olan Kumsal Katliamı'nda, Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan banyo küvetinde katledildi.

Rum ve Yunan birliklerinin 1964 yılında Erenköy'e yönelik saldırıları üzerine Türkiye, Türk halkını korumak amacıyla sınırlı hava harekâtı düzenledi. Bu operasyon sırasında uçağı düşürülen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, paraşütle atladıktan sonra Rum güçlerine esir düştü ve gördüğü işkenceler sonucu şehit edildi. Cengiz Topel, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olarak Türk tarihindeki yerini aldı.

Kıbrıs Barış Harekâtı boyunca 498 Mehmetçik ve 786 Kıbrıslı mücahit şehit oldu. Aziz şehitlerin fedakârlığı sayesinde Kıbrıs Türkü güven içinde yaşamını sürdürürken, Kıbrıs Barış Harekâtı Türk milletinin bağımsızlık iradesini, kardeşlik hukukunu ve mazlumun yanında durma kararlılığını simgeleyen en önemli tarihi dönüm noktalarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya paylaşımı

DIŞİŞLERİ'NDEN KKTC'YE DESTEK MESAJI

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Paylaşımda, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini ve Ada'daki varlığını teminat altına aldığı vurgulandı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini taçlandıran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan tam 52 yıl önce Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini ve Ada'daki varlığını teminat altına almıştır."

Paylaşımda ayrıca, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya ve Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ile eşit uluslararası statülerinin tanınması için çalışmayı sürdüreceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Ana vatan ve garantör Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs'ta barışı tesis eden, milli davamız uğruna gözünü kırpmadan şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel