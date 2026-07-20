Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yılı! Mehmetçiğin yazdığı destan unutulmuyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kıbrıs Türkü'nü hedef alan saldırıları durdurmak amacıyla 20 Temmuz 1974'te garantörlük hakkını kullanarak başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 52 yıl geçti. "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başlayan harekât, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini sağlarken adaya kalıcı barışın temellerini attı ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kıbrıs Türkü'nü topyekûn yok edilme tehlikesinden kurtarmak amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 52 yıl geçti. "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başlayan harekât, Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği tarihi müdahale olarak kayıtlara geçti. Bugün Kıbrıs'ta süren barışın temelinde, Mehmetçiğin verdiği mücadele bulunuyor.
EOKA TERÖRÜ VE TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR
Kıbrıs'ta 1 Nisan 1955'te kurulan EOKA terör örgütü, Enosis hedefi doğrultusunda Türkleri sistematik şekilde hedef aldı. 1958 yılı sonuna kadar 109 Türk, 100 İngiliz ve 400 Rum hayatını kaybederken, 33 Türk köyü boşaltıldı. Saldırılar karşısında Kıbrıs Türkleri 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) çatısı altında birleşerek direnişi örgütledi.
KANLI NOEL VE KUMSAL KATLİAMI
Rum yönetiminin 1963 yılında Kıbrıs Türklerinin anayasal haklarını kaldırmasının ardından adada yeniden saldırılar başladı.
20 Aralık 1963'te başlayan "Kanlı Noel" saldırılarında 364 Kıbrıs Türkü şehit edildi, 103 Türk köyü boşaltıldı ve yaklaşık 25 bin kişi göçe zorlandı.
Rum saldırılarının hafızalara kazınan en acı olaylarından biri olan Kumsal Katliamı'nda, Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan banyo küvetinde katledildi.
CENGİZ TOPEL TÜRK TARİHİNE GEÇTİ
Rum ve Yunan birliklerinin 1964 yılında Erenköy'e yönelik saldırıları üzerine Türkiye, Türk halkını korumak amacıyla sınırlı hava harekâtı düzenledi. Bu operasyon sırasında uçağı düşürülen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, paraşütle atladıktan sonra Rum güçlerine esir düştü ve gördüğü işkenceler sonucu şehit edildi. Cengiz Topel, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olarak Türk tarihindeki yerini aldı.
20 TEMMUZ 1974'TE HAREKÂT BAŞLADI
Yunanistan destekli darbenin ardından Kıbrıs Türklerinin varlığının yeniden tehdit altına girmesi üzerine Türkiye, 20 Temmuz 1974 sabahı garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlattı.
Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla 22 Temmuz'da ateşkes ilan edilirken, 14 Ağustos 1974'te gerçekleştirilen İkinci Kıbrıs Barış Harekâtı ile adada güvenlik ve kalıcı barışın temelleri atıldı.
BARIŞIN BEDELİ ŞEHİTLERLE ÖDENDİ
Kıbrıs Barış Harekâtı boyunca 498 Mehmetçik ve 786 Kıbrıslı mücahit şehit oldu. Aziz şehitlerin fedakârlığı sayesinde Kıbrıs Türkü güven içinde yaşamını sürdürürken, Kıbrıs Barış Harekâtı Türk milletinin bağımsızlık iradesini, kardeşlik hukukunu ve mazlumun yanında durma kararlılığını simgeleyen en önemli tarihi dönüm noktalarından biri olarak anılmaya devam ediyor.
DIŞİŞLERİ'NDEN KKTC'YE DESTEK MESAJI
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Paylaşımda, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini ve Ada'daki varlığını teminat altına aldığı vurgulandı.
Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini taçlandıran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan tam 52 yıl önce Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini ve Ada'daki varlığını teminat altına almıştır."
Paylaşımda ayrıca, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya ve Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ile eşit uluslararası statülerinin tanınması için çalışmayı sürdüreceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından şu ifadelere yer verildi:
"Ana vatan ve garantör Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs'ta barışı tesis eden, milli davamız uğruna gözünü kırpmadan şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."