CHP'de "mutlak butlan" depremi büyüyor! Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi kamerada

Edinilen bilgiye göre, yeni İl Başkanı Mehmet Pank ve beraberindeki heyet, yönetimi devralmak amacıyla il başkanlığı binasına geldi. Ancak kararı kabul etmeyen Mehmet Özdağ ve yönetimi, binayı teslim etmeyeceklerini belirterek duruma itiraz etti.

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan yönetim krizlerine bir yenisi Samsun'da eklendi. CHP Genel Merkezi'nin aldığı atama kararı sonrası görevden alınan İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank arasında il başkanlığı binasında gerginlik yaşandı.

Genel Merkez kararıyla görevden alınan İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank, il binasında karşı karşıya geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve İHA'dan alınmıştır.)

"BEN SENİNLE MUHATAP OLMAYACAĞIM"

İki grup arasında yaşanan sözlü tartışmada Mehmet Özdağ, "Ben seninle muhatap olmayacağım" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Mehmet Pank ise "Ben de seninle muhatap olmuyorum o zaman" sözleriyle karşılık verdi.