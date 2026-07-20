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CHP'de "mutlak butlan" depremi büyüyor! Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi kamerada

CHP Genel Merkezi'nin atama kararı sonrası Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi yaşandı. Görevden alınan İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank, il başkanlığı binasında karşı karşıya geldi. Yönetimin devri konusunda çıkan sözlü tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, gerginlik tarafların binadan ayrılmasıyla sona erdi.

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CHP'de "mutlak butlan" depremi büyüyor! Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi kamerada

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan yönetim krizlerine bir yenisi Samsun'da eklendi. CHP Genel Merkezi'nin aldığı atama kararı sonrası görevden alınan İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank arasında il başkanlığı binasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yeni İl Başkanı Mehmet Pank ve beraberindeki heyet, yönetimi devralmak amacıyla il başkanlığı binasına geldi. Ancak kararı kabul etmeyen Mehmet Özdağ ve yönetimi, binayı teslim etmeyeceklerini belirterek duruma itiraz etti.

Genel Merkez kararıyla görevden alınan İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank, il binasında karşı karşıya geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve İHA'dan alınmıştır.) Genel Merkez kararıyla görevden alınan İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank, il binasında karşı karşıya geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve İHA'dan alınmıştır.)

"BEN SENİNLE MUHATAP OLMAYACAĞIM"

İki grup arasında yaşanan sözlü tartışmada Mehmet Özdağ, "Ben seninle muhatap olmayacağım" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Mehmet Pank ise "Ben de seninle muhatap olmuyorum o zaman" sözleriyle karşılık verdi.

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CHP'de il başkanlıklarında devir krizi! Yeni yönetim ile eski kadrolar karşı karşıya

CHP'de "mutlak butlan" depremi büyüyor! Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi kamerada-3

GERİLİM KAMERAYA YANSIDI

İl başkanlığı binasında yaşanan tartışma sırasında taraflar arasındaki diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan gerginlik, Mehmet Pank ve beraberindeki heyetin binadan ayrılmasıyla sona erdi.

CHP'de "mutlak butlan" depremi büyüyor! Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi kamerada-4

CHP'DE GÖREVDEN ALMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan CHP'de 16 Temmuz 2026 tarihinde 8 il başkanı daha görevden alındı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre Düzce'ye Kenan Akın, Edirne'ye Özlem Becan, Hakkari'ye Nazım Demir, Isparta'ya Ahmet Tunçbilek, Konya'ya Refik Serttaş, Samsun'a Mehmet Pank ve Yalova'ya Mesut Tutaş il başkanı olarak atandı.

Ayrıca Konya ve Tokat il başkanlarının Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiği bildirildi.

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CHP'de "mutlak butlan" depremi büyüyor! Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi kamerada-6 CHP'de "mutlak butlan" depremi büyüyor! Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi kamerada-7 CHP'de "mutlak butlan" depremi büyüyor! Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim krizi kamerada-8

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