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Rey Manaj sürprizi: Fenerbahçe, Sivasspor'un gol makinesi için harekete geçti

Sarı-Lacivertliler, Batshuayi’nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir hamle yaptı. 27 yaşındaki golcü Manaj’ı transfer etmek için menajeri ile ilk teması kurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Rey Manaj sürprizi: Fenerbahçe, Sivasspor’un gol makinesi için harekete geçti

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Derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonunun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir atak yaptı. Fenerbahçe, attığı gollerle Süper Lig'de fırtına gibi esen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'ı transfer listesine aldı. Yönetimin, 27 yaşındaki yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcu için Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Manaj için Yiğidolar'ın astronomik bir bonservis beklentisi var.

BARCELONA'DA OYNADI
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 18 gole imza atan Manaj, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 32 maçta 22 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Barcelona, İnter, Watford ve Granada gibi takımların formasını da giyen tecrübeli oyuncu 31 kez Arnavut Milli Takımı'nda görev yaptı. Ülkesi adına 6 gol kaydetti.

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