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Galatasaray sezon sonu boşa çıkacak olan Rafa Silva için teklifini artırdı

Körfez’den 9 milyon Euro’luk teklif alan Silva, Avrupa’da kalmakta kararlı. Galatasaray, teklifini yükselterek bonus ve imza paralarıyla birlikte 4.5 milyon Euro’luk yeni bir teklif sundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Galatasaray sezon sonu boşa çıkacak olan Rafa Silva için teklifini artırdı

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Galatasaray, Benfica'nın hücum oyuncusu Rafa Silva'nın peşini bırakmıyor. Portekiz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki yıldız oyuncu için Körfez ülkesi takımlarının büyük ilgisi var. Rafa Silva, Körfez'den yıllık 9 milyon Euro'luk teklif aldı. Ancak yıldız futbolcu Avrupa dışına çıkmak istemiyor. Bu yüzden de Avrupa'dan gelen transfer tekliflerine odaklanmış durumda. Rafa Silva'ya, Portekiz ve İtalyan takımlarının da ilgisi var.

22 GOLE KATKIDA BULUNDU
Galatasaray da Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, Silva'nın taliplerinin artmasından sonra harekete geçti ve daha önce yaptığı teklifi yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, bonuslar ve imza parasıyla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'luk teklif etti. Rafa Silva'nın menajerinin sezon sonuna kadar gelen teklifleri değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği öğrenildi. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 28 karşılaşmada 12 gol atan Silva, 11 de asist yaptı. Forvet arkası ve kanatlarda forma giyen tecrübeli oyuncu 25 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.

324 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Rafa Silva, Benfica kariyerinde 324 maça çıktı. Görev aldığı karşılaşmalarda 92 kez fileleri havalandırdı.

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