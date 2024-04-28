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Skandala 'gelin'

Esra Erol, 14 yaşındaki B.'nin 100 bn TL'ye 'gelin' diye satıldığını ortaya çıkardı. Ailesi gözaltına alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Skandala ’gelin’

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ATV'de fenomen olan Esra Erol'a çıkan anne S.İ. kızının kaçırıldığını söyledi. Zorla evlendirildiğini iddia etti. Ancak program ilerledikçe 14 yaşındaki B.'nin, 100 bin TL'ye "satıldığı" öğrenildi.
Başlık parasının alındığı anlara dair görüntüler izlendi! Hatta dekont bile olması herkesi şok etti! Polis, aileyi gözaltına alıp sorguya çekti. Şimdi tek bir cevap aranıyor: B. ve zorla evlendirildiği C.G. nerede?

TİYATROYA GELİN
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına Şanlıurfa'dan katılan anne S.İ. 14 yaşındaki kızının C.G. tarafından kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Yayına katılan C.'nin amcası, S.ve eşinin kızları B.'yi 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını söyledi. İki aile arasında arabuluculuk yapan A. canlı yayında yaptığı açıklamada "İki aile birbirine düşman olmuştu ben onları bir araya getirdim. Bana B'nin 18 yaşından büyük olduğunu söylemişlerdi gerçek yaşını yayında öğrendim. B.'nin ailesine barışma karşılığında 98 bin TL yatırdık" dedi. Ailelerin barıştırılma görüntüsü ve B'nin ailesine atılan 98 bin TL'lik başlık parasının dekontu da yayına verildi.

BABA ŞİKAYETÇİ DEĞİL
Yayınlanan bir belgede B'nin babası A.İ.'nin bir kağıda "Ben A.İ., kızım B.İ. 2010 doğumludur. Severek birisine kaçmıştır. Ben davacı değilim. Kızıma karşı ve severek kaçtığı C.G. ile ailesine hiçbir şekilde düşmanlığım yoktur. İsterlerse buyursunlar gelsinler, elimi öpüp barışabilirler" yazarak imza attığı da tespit edildi. Bu itiraflar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ATV stüdyolarına gelerek, amca, anne ve babayı gözaltına alıp adliyeye sevk etti.

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