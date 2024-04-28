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P'estetik!'

Ünlü sanatçının bu halini görenler gözlerine inanamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
P’estetik!’

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, bir süredir ekranlardan uzaktı. Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumladı. 60 yaşına merdiven dayayan Erener, şarkıya bir de klip çekerek paylaştı. İzleyicilerin dikkatini ise Erener'in yaptırdığı estetik operasyonlar çekti.
Ünlü şarkıcının bu değişimi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medyada sanatçının değişimini yadırgayanlar olurken beğenenler de vardı. "Seda Sayan olmuş", "Ne Sertab kalmış ne de Erener", "Sertab Seda Erener Sayan" gibi yorumların yapıldığı Erener'in klipte şarkı söylerken dudaklarını da fazla oynatamaması ve mimiklerinin azalması dikkat çekti.

SEDA SAYAN BENZETMESİ!
Erener, bir süre önce uzun yaşamak için Telomer tedavisi görüyordu.

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