Son dakika! İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Tüm vapur seferleri iptal edildi

Üsküdar sahilinde fırtına etkili oldu. (DHA) BİRÇOK NOKTADA ÇATILAR UÇTU



Öte yandan İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken birçok noktada ağaç devrilmesi meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarda park halindeki araçlar hasar gördü.

Ağaçlar devrildi (DHA) İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı binalarda çatı uçmaları meydana gelirken çok sayıda ağaç da devrildi. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin çatısındaki yalıtım malzemeleri rüzgarın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlattı.

Ağaçlar devrildi (DHA) AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi.

Esenler'de 4 katlı binanın çatısı uçtu. (DHA) Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.